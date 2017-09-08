Патриарх Кирилл: Азербайджанский и армянский народы стремятся к миру

2017-09-08 19:13 | www.oxu.az | 5

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил председателя Управления Мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюра Пашазаде и католикоса всех армян Гарегина II за принятие предложения встретиться.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на трехсторонней встрече в Москве патриарх сказал, что нынешняя ситуация по Нагорному Карабаху не может считаться удовлетворительной.

«Азербайджанский и армянский народы стремятся к прогрессу, укреплению мира. Я высоко оцениваю возможность проведения трехсторонней встречи. Потому что как верующие люди мы говорим на языке, отличающемся от политического. У нас есть внутренний потенциал, помогающий в наших делах. Этот потенциал способствует устранению разногласий.

Наша возможность обратиться к Всевышнему, несомненно, помогает нам в решении сложных проблем. Надеюсь, что в стенах монастыря святого Данила мы сможем прийти к согласию, разработать текст, отражающий наше общее отношение к решению проблемы», - отметил патриарх Кирилл.

В свою очередь, Гарегин II выразил обеспокоенность тем, что азербайджанская сторона отдает предпочтение вооружению.

Он обвинил азербайджанскую сторону в уклонении от переговоров. Говорящий не как религиозный деятель, а политик, Гарегин II также обвинил Азербайджан в частом нарушении режима прекращения огня.

Напомнив об апрельской войне прошлого года, армянский католикос сказал, что в тот период Азербайджан вел широкомасштабную войну. Он также отметил значимость урегулирования конфликта мирным путем.

Гарегин II акцентировал внимание на необходимости отвода снайперов с линии соприкосновения войск.

С.Б.

