"Муж и жена" откроют сезон в музыкальном театре (ФОТО)

2017-09-08 17:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный музыкальный театр откроет новый, 108-й театральный сезон 16 сентября, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. В этот день зрителям будет продемонстрирован спектакль по произведению выдающегося композитора, драматурга, основоположника национального профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли "Ər və arvad" ("Муж и жена").

По словам директора театра, заслуженного деятеля искусств Алигисмета Лалаева, стало доброй традицией открывать каждый новый сезон музыкальной комедией "Муж и жена".

Эта постановка является одним из самых успешных и любимых публикой репертуарных спектаклей. Также спектакль был с успехом представлен за рубежом. Так, в прошлом театральном сезоне постановка была показана на 35-м Международном театральном фестивале "Фаджр" в Иране, где удостоилась наград в трех номинациях. Также постановка была продемонстрирована в рамках Дней культуры Азербайджана в Иране.

Отметим, что главные роли в спектакле исполняют народные артисты Ильхам Намиг Кямал, Фатма Махмудова, заслуженная артистка Нахида Оруджова, актеры Мойле Мирзалиев, Гюльджахан Саламова, Агахан Шарифов, Эльхан Исмаилов, Алимамед Новрузов, Руслан Мюрсалов и Фарид Рзаев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)