Духовные лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление

2017-09-08 19:15 | www.apa.az | 5

По итогам трехсторонней встречи в Москве духовные лидеры России, Азербайджана и Армении патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) Гаджи Аллахшукюр Пашазаде и католикос всех армян Гарегин II подписали совместное заявление.

Как сообщает московский корреспондент АПА, в заявлении говорится:

«Сегодня мы, духовные лидеры азербайджанского и армянского народов, вновь встретились в Москве по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для обсуждения путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, без чего невозможно достижение согласия и безопасности на Кавказе.

Мы придаем особое значение последовательному развитию миротворческого диалога, продолжению переговоров и посреднических усилий международного сообщества, которые помогут достичь всеобъемлющего урегулирования конфликта.

Убеждены, что добиться преодоления разногласий можно, опираясь на принципы добрососедства и нравственные ценности, проповедуемые традиционными религиями – ценности добра, любви к ближнему, взаимного прощения и милосердия.

Армянский и азербайджанский народы всегда будут жить бок о бок, поэтому нет иной перспективы, кроме мира и сотрудничества. Перед лицом многочисленных вызовов мы, духовные лидеры наших народов, обязаны искать совместные ответы.

Мы молимся о сохранении мира и скорейшем разрешении всех гуманитарных проблем, связанных с конфликтом, и призываем к этому политических и общественных деятелей наших народов.

Мы вместе призваны заботиться о страждущих и обездоленных, свидетельствовать о непреходящих духовных и нравственных ценностях, вести поиск мирных и справедливых путей разрешения противоречий. Крайне важно отказаться от воинственной и враждебной риторики.

Обращаемся к тем, от кого это зависит, с призывом содействовать освобождению всех мирных жителей, которые не участвовали в военных действиях и оказались в плену.

Мы как религиозные лидеры призваны защищать храмы, мечети и другие святыни. Поэтому очень важно обеспечивать неприкосновенность памятников религиозного назначения и уважительное отношение к ним.

Призываем наши народы воспитывать молодежь в духе доброжелательности и взаимного уважения, миролюбия и традиционной нравственности.

Со своей стороны выражаем готовность поддержать миротворческие инициативы по разрешению нагорно-карабахского конфликта. История трехсторонних встреч духовных лидеров свидетельствует о положительном влиянии таких контактов на ход урегулирования конфликта, который никогда не должен перерасти в религиозное противостояние. Мы питаем горячую надежду на успех переговорного процесса. Ответственность и долг перед нашими народами побуждают нас, религиозных лидеров, к неустанным и последовательным усилиям во имя долгожданного торжества идеалов мира и добра. Мы готовы использовать все имеющиеся возможности во имя установления мира в регионе.

Всем чадам наших общин мы адресуем пожелания мира, благоденствия и успехов в добрых начинаниях. Молимся Всевышнему о преодолении разногласий и о сохранении наших народов от зла и греха. Пусть на древней и святой земле Кавказа утвердится благословенный мир, а народы наших стран будут жить в мире и согласии с данными Богом нравственными законами.

Делегации Армянской Апостольской Церкви во главе со Святейшим Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II и Управления мусульман Кавказа во главе с Досточтимым Шейхом-уль-Исламом Аллахшукюром Пашазаде выражают особую благодарность Русской Православной Церкви и ее Предстоятелю Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за организацию данной трехсторонней встречи, важнейший вклад в дело установления мира на Кавказе и желают Его Святейшеству помощи Всевышнего в продолжении этой высокой богоугодной миссии».