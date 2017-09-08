Тело погибшего в аварии в Бейруте азербайджанского спортсмена отправлено в Нахчыван

2017-09-08 19:21 | www.apa.az | 4

Тело гражданина Азербайджана Хазара Алиева, погибшего в результате ДТП в Ливане, было отправлено в Азербайджан сегодня рейсом Бейрут-Стамбул-Нахчыван Турецких авиалиний.

Об этом АПА сообщили в Министерстве иностранных дел.

Сообщается, что в результате предпринятых посольством Азербайджана в Ливане в соответствии с Венской Конвенцией о Консульских отношениях шагов, переговоров с госструктурами, адвокатами и оказавшей первую помощь покойному больницей была обеспечена отправка его тела в Азербайджан. Тело сопровождает мать покойного Малахат Гасанова.