В Азербайджане завершается строительство одной из региональных автодорог (ФОТО, ВИДЕО)

2017-09-08 17:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Строительство автодороги Шоркенд-Бешталы-Банка-Ширванлы в Нефтчалинском районе близится к завершению.

Как сообщили Trend в пятницу в ОАО «Азеравтойол», протяженность автодороги - 55 километров, ширина составляет 12 метров, ширина проезжей части – семь метров. В рамках проекта автодорога будет реконструирована и доведена до третьей технической категории.

Песчано-гравийное покрытие автодороги заменяется на новое - двухслойное асфальтобетонное. В настоящее время уже заасфальтировано 42 километра дороги. В целом новое двухслойное асфальтобетонное покрытие будет уложено на территории площадью 385 тысяч квадратных метров.

После завершения основных работ будут осуществлены работы по установке в необходимых местах дорожных знаков и нанесению дорожной разметки.

Отметим, что песчано-гравийное покрытие автодороги Шоркенд-Бешталы-Банка-Ширванлы осложняло поездки жителей населенных пунктов, расположенных вдоль дороги, в город Нефтчала, также существовали проблемы с доступом к автодороге Алят-Астара. Особенно явно эта проблема ощущалась при перевозке сельскохозяйственной продукции. Теперь указанные проблемы устранены. Реконструкция этой автодороги, соединяющей город Нефтчала, 19 сел и один поселок с общим населением 37 тысяч человек, поспособствует развитию сельского хозяйства, облегчит грузо- и пассажироперевозки.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)