Один день в Тбилиси глазами азербайджанца (ФОТО)

2017-09-08 18:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские журналисты и блогеры стали первыми пассажирами нового самолета Embraer 190 авиакомпании Buta Airways, созданной при ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), который совершил перелет из Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев в Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели, сообщает Trend Life.

В рамках визита для журналистов и блогеров была организована однодневная экскурсия по достопримечательностям столицы Грузии. Конечно, за один день в этом прекрасном городе все невозможно охватить, но то, что мы увидели оставило самые яркие впечатления. Седая старина монастырей, соборов и церквей гармонично вплетается в современный облик города. Богатый на достопримечательности и интересные памятные места город привлекает туристов со всего мира.

Тбилиси - сердце древней и прекрасной страны Грузии, расположенный на берегу реки Кура (по-грузински – Мтквари), и впитавший в себя многовековую культуру и религию многих народов мира. Город находится в ущелье между тремя холмами, благодаря жилые кварталы представляют собой ярусы: высота расположения улиц здесь колеблется от 400 до 1000 метров. Город был основан в V веке нашей эры Вахтангом Горгасали. И уже в 6 веке стал столицей Иберии – государство, которое в то время находилось та территории современной Грузии. Легенда о возникновении Тбилиси гласит, что во время соколиной охоты царя Вахтанга Горгасали подбитый фазан упал в горячий источник. Фазан выпил воды из лечебного источника и исцелился. Увидев это царь приказал на этом месте возвести город и назвал его Тбилиси, что в переводе означает «теплый». Впоследствии на месте источников было возведено несколько бань, которые строились с 16 по 18 век. Некоторые из них до сих пор работают. Знаменитые Тбилисские серные бани (квартал Абанотубани) находятся в двух шагах от площади Мейдани, который также является достопримечательностью города.

Основным историческим центром и душой Тбилиси является Старый город, где расположены основные достопримечательности, а узкие улочки до сих пор сохранили облик средних веков. Он находится у подножия Мтацминда (ее еще называют гора Давида в честь Давида Гареджийского) - Святая гора для грузин. Все двухэтажные домики украшены резными балкончиками и террасами, увитыми виноградом. На второй этаж, как правило, ведут старинные кованные винтовые лестницы. Старый Город облюбовали художники и ремесленники, творения которых здесь можно купить прямо на улице. Здесь находится множество древних и очень ценных для Тбилиси достопримечательностей, среди которых немало религиозных святынь, средневековых дворцов и крепостей. Среди них единственная мечеть в Тбилиси – Джума. Наш визит совпал с мусульманским праздником Гурбан. И мы стали свидетелями того, как этот праздник в мечети вместе отмечали азербайджанцы и грузины, поздравления и пожелания от духовных лиц были на двух языках соседних народов.

Наибольшая известность среди исторических достопримечательностей принадлежит крепости IV века Нарикала - самый древний памятник города. Местные жители называют это место «сердцем Тбилиси». Крепость Нарикала или, как еще ее называют "Неприступная" пережила многочисленные войны и землетрясения. Она не восстанавливалась и находится сейчас в своей первозданной красоте. Цитадель находится на вершине одного из гребней скалы Мтацминда. С ее высот туристы могут насладиться великолепной панорамой города. А добраться сюда можно поднявшись наверх по очень крутой дороге и лестнице. Но лучше всего, сесть на подъемник, который за 5 минут доставит вас из парка Рике на другом берегу реки в крепость Нарикала.

Древний район Метехи - колыбель жизни в Грузии. По данным ученых, первые поселения людей на территории грузинского государства располагались именно здесь. Метехи – в переводе с одного из древних диалектов «окрестности дворца» – являются районом, некогда бывшим жилым поселением, вокруг резиденции первых грузинских правителей. До наших дней здесь сохранилось несколько замков и самый известный - Метехский храм Божьей Матери XII века. Храм несколько раз разрушался и восстанавливался и ныне имеет вид той постройки, что была возведена в XVII столетии. На его территории покоятся мощи святых великомучеников Грузии. Перед храмом расположен современный памятник – бронзовая статуя основателя Тбилиси Вахтанга Горгасали.

Многие столетия главенствующее место среди религиозных достопримечательностей Тбилиси занимает красивый Сионский собор. Возведен собор в VI веке, но был разрушен завоевателями. В XII столетии Сионский собор отстроили вновь, хотя на протяжении многих веков он несколько раз страдал от разрушений, но его восстанавливали снова и снова. Главным достоянием Сионского собора является крест Святой Нины, являющийся символом зарождения христианской веры в Грузии.

Один из символов новой Грузии - Кафедральный собор Цминда Самеба или Собор Святой Троицы по своему масштабу считается одним из самых больших в мире. Он был построен в 2002 году на холме Авлабари, и храм видно почти из любой точки города, особенно вечером и ночью - он красиво подсвечивается. В храме хранится православная реликвия - рукописная Библия, есть множество икон, алтарей и он является одним из самых посещаемых мест для туристов. Собор поражает своей монументальностью и на его площади в 5000 кв м располагается монастырь, семинарии, духовные академии и несколько часовен и колоколен. Позолоченный купол блестит на солнце так, что его видно в противоположном конце Тбилиси.

Современный Тбилиси и Старый город через реку Кура соединяет Мост Мира. Мост представляет собой стальной каркас длиной 156 метром, который имеет стеклянное покрытие. Отметим, что все свое великолепие Мост Мира проявляет в темное время суток – подсвеченный 30 тысячью ярких разноцветных лампочек. Прекрасное место города, жизнь в которую вдохнули итальянский архитектор и французский специалист по освещению.

С 2012 года в Тбилиси реализовывается проект «Tbilisi Loves You» - муниципальная беспроводная сеть, которая охватывает всю столицу. Тбилиси довольно зелёный город - в нём, даже в старой части, много парков, скверов и садов. Старейшим является Александровский парк, крупнейшим - Ваке парк. В 2004 году открыт Парк имени Гейдара Алиева, который расположен в одном из исторических районов Тбилиси - в Абанотубани.

Неповторимое очарование Тбилиси никого не оставляет равнодушным…

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(Автор и фото - Вугар Иманов)