ЕБРР поможет Азербайджану в создании энергетического регулятора

2017-09-08 18:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали Меморандум о намерениях по Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг Азербайджана, говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению, в Баку состоялась встреча заместителя министра энергетики Азербайджана Гюльмамеда Джавадова и президента ЕБРР Сумы Чакрабарти.

Замминистра в ходе встречи высоко оценил вклад сотрудничества с ЕБРР в развитие энергетической сферы Азербайджана.

Он проинформировал президента ЕБРР о ходе работ в рамках Стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг и сообщил, что одним из важнейших приоритетных направлений, отраженных в документе, является создание центрального органа, который сыграет связующую роль в эффективном регулировании энергетического сектора.

"Необходимо воспользоваться европейским опытом при учреждении независимого регулирующего органа по энергии. Поддержка ЕБРР в ускорении этого процесса очень важна", - сказал Гюльмамедов.

Чакрабарти, в свою очередь, отметил, что ЕБРР обладает большим опытом в энергетической сфере и 30 процентов инвестиций банка направлены в эту область. Он отметил, что одной из основных целей банка является повышение этой доли в будущем до 40 процентов.

Чакрабарти выразил заинтересованность в оказании поддержки в создании регулятора и сказал, что ЕБРР превратил сотрудничество с министерством энергетики в свою цель.

"Документ, который будет подписан между двумя структурами, еще больше укрепит сотрудничество и обеспечит эффективную деятельность", - сказал Чакрабарти.

Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года. С начала сотрудничества банк выделил на реализацию 151 проекта в Азербайджане 1,7 миллиарда долларов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)