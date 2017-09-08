Установлены премии для азербайджанских спортсменов и их тренеров за достижения на XXIX Всемирной летней Универсиаде

2017-09-08 18:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об установлении премий для спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XXIX Всемирной летней Универсиаде в Тайбэе.

Согласно распоряжению, размер премий для спортсменов Азербайджана и их тренеров за высокие результаты на XXIX Всемирной летней Универсиаде установлен в следующем порядке:

- каждому спортсмену, занявшему первое место, - 50 тысяч манатов, его тренеру – 25 тысяч манатов;

- каждому спортсмену, занявшему второе место, - 30 тысяч манатов, его тренеру – 15 тысяч манатов;

- каждому спортсмену, занявшему третье место, - 20 тысяч манатов, его тренеру – 10 тысяч манатов.

- главному тренеру команды - сумма, получаемая личным тренером за спортсмена, показавшего наивысший результат (один раз);

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.