Азербайджан направил мусульманам Мьянмы 100 тонн гуманитарной помощи - ОБНОВЛЕНО

2017-09-08 20:17 | www.apa.az | 3

По указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева правительство Азербайджана направило 100 тонн гуманитарную помощь с целью оказания помощи представителям народности рохинджа, страдающим от продолжающегося в Мьянме массового насилия в отношении мусульман.

Как передает АПА, об этом говорится в совместном заявлении МИД и МЧС Азербайджана.

Гуманитарная помощь будет направлена в Бангладеш, где нашли пристанище мусульмане рохинья.

В гуманитарную помощь входят 20 тонн сахара, 10 тысяч литров кукурузного масла, 10 тысяч литров подсолнечного масла, 10 тонн сгущенного молока, 10 тонн консервированного мяса, 10 тонн макаронных изделий, 10 тонн вермишели и 20 тонн муки.

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17:18

С целью поддержки мусульман рохинья, которые страдают от продолжающегося в Мьянме в их отношении массового насилия, по поручению президента Ильхама Алиева сегодня правительство Азербайджана направило им гуманитарную помощь.

Как сообщает АПА, гуманитарный груз отправлен авиакомпанией SilkWay в Бангладеш, где мусульмане рохинья нашли временное пристанище.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Фаиг Тагизаде сказал, что нашедшим пристанище в Бангладеш мусульманам рохинья в общем направлено 100 тонн гуманитарной помощи: «В гуманитарную помощь входят 20 тонн сахара, 10 тысяч литров кукурузного масла, 10 тысяч литров подсолнечного масла, 10 тонн сгущенного молока, 10 тонн консервированного мяса, 10 тонн макаронных изделий, 10 тонн вермишели и 20 тонн муки».

Отметим, в результате осуществляемых под предлогом борьбы с терроризмом атак мьянмарской армии на мусульманское население в штате Аракан, среди последних есть многочисленные жертвы. Сожжены десятки деревень, десятки тысяч мусульман спасая свои жизни, покинули регион, где разворачивается гуманитарная катастрофа.

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14:29

Правительство Азербайджана направит гуманитарную помощь мусульманам рохинья. Помощь будет оказана на основании распоряжения президента Ильхама Алиева, отданного с целью поддержки мусульман рохинья, которые страдают от продолжающегося в Мьянме в их отношении массового насилия.

Как сообщили АПА в МЧС, гуманитарный груз будет доставлен авиакомпанией SilkWay в Бангладеш, где мусульмане рохинья нашли временное пристанище. Он включает предметы первой необходимости и продовольствие.

Отметим, в результате осуществляемых под предлогом борьбы с терроризмом атак мьянмарской армии на мусульманское население в штате Аракан, среди последних есть многочисленные жертвы. Сожжены десятки деревень, десятки тысяч мусульман спасая свои жизни, покинули регион, где разворачивается гуманитарная катастрофа.