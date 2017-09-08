Азербайджанский скрипач выступит на фестивале, посвященном юбилею Дюсена Касеинова

2017-09-08 19:07 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Казахской национальной консерватории имени Курмангазы пройдет Международный фестиваль "Мои друзья – мое богатство", посвященный 70-летию генерального секретаря ТЮРКСОЙ, заслуженного деятеля искусств Казахстана, известного музыкального деятеля, профессора Дюсена Касеинова, сообщили Trend Life в министерстве культуры и туризма Азербайджана.

В рамках фестиваля 15 сентября выступит известный азербайджанский скрипач, лауреат международных конкурсов Эльвин Ходжа Ганиев.

Азербайджанский скрипач выступит в сопровождении лауреата международных конкурсов Марины Алтуховой (фортепиано). На вечере прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Пабло де Сарасате, Эжена Изаи, Сергея Прокофьева и Гара Гараева.

Отметим, что Эльвин Ходжа Ганиев принимал участие в ряде престижных международных фестивалей, проводимых в Азербайджане, России, Франции, Германии, Польше, Беларуси и других странах, а также выступал с соло-концертами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)