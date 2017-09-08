Встреча с духовными лидерами Закавказья поможет Карабаху - патриарх

2017-09-08 19:20 | www.trend.az | 3

Трехсторонняя встреча духовных лидеров России, Армении и Азербайджана внесет свой вклад в миротворческий процесс вокруг Нагорного Карабаха, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на переговорах в пятницу с верховным патриархом и католикосом всех армян Гарегином II и главой Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Паша-заде, передает РИА Новости.

"Мы сегодня продолжим наши совместные размышления, связанные с ситуацией в Нагорном Карабахе и вокруг Нагорного Карабаха. Совершенно очевидно, что существующие проблемы находятся в неудовлетворительном состоянии, и вместе с тем, у народов и Армении, и Азербайджана есть желание идти вперед, чтобы мир стал более прочным и справедливым", - сказал патриарх на встрече, проходившей в его Даниловской резиденции.

Глава РПЦ заявил, что питает "горячую надежду на успех сегодняшней встречи" и верит, что она "внесет свой вклад в миротворческий процесс".

"Религия может и будет играть объединяющую роль для наших народов", - выразил надежду патриарх. По его словам, духовные лидеры, "как люди верующие", говорят "на языке, отличном от языка светских политиков", что помогает им преодолевать разногласия.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией