Филиалы Kapital Bank будут обслуживать клиентов и по субботам

2017-09-08 19:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Учитывая поступившие предложения, некоторые филиалы Kapital Bank будут обслуживать клиентов и по субботам. Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, филиалы Абшерон, Бинагади, Гара Гараев, Шуша, Сумгайыт, Гянджа, Масаллы, Хазар, Барда и Сабирабад будут обслуживать клиентов с 10:00 до 14:00.

По субботам клиентам банка будут предоставлены следующие услуги – оформление кредитов, дебетовых карт физическим лицам, сдача карт в филиалы, открытие текущего счета, операции по поступлениям по всем видам счетов, оформление платежных документов юридических и физических лиц, платежных документов по заработной плате юридическим лицам, все виды кассовых операций, обмен валюты и срочные денежные переводы.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.