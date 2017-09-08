Азербайджанская компания вошла в консорциум Транскаспийского маршрута

2017-09-08 19:30 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компания ADY Container стала членом консорциума Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", распространенном в пятницу.
Заседание учредителей Международной ассоциации ТМТМ состоялось в Одессе в рамках II Международной транспортной конференции высокого уровня "Интегрированные транспортные коридоры Европа-Азия".
В ходе заседания было принято решение о вступлении азербайджанской компании ADY Container в ряды членов консорциума ТМТМ.
Участники встречи заявили об интенсивном развитии и будущих перспективах ТМТМ.
"Общим решением с целью узнавания и развития проекта Транскаспийского маршрута на пространстве Евразии ему было присвоено название Middle corridor", - говорится в сообщении.
Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину - в Европу.
(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)
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