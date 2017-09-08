Азербайджан отправляет помощь мусульманам Мьянмы – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-09-08 20:33 | www.oxu.az | 4

По указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева правительство Азербайджана направило 100 тонн гуманитарную помощь с целью оказания помощи представителям народности рохинджа, страдающим от продолжающегося в Мьянме массового насилия в отношении мусульман.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в совместном заявлении МИД и МЧС Азербайджана.

Гуманитарная помощь будет направлена в Бангладеш, где нашли пристанище мусульмане рохинья.

В гуманитарную помощь входят 20 тонн сахара, 10 тысяч литров кукурузного масла, 10 тысяч литров подсолнечного масла, 10 тонн сгущенного молока, 10 тонн консервированного мяса, 10 тонн макаронных изделий, 10 тонн вермишели и 20 тонн муки.

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По поручению президента Ильхама Алиева правительство Азербайджана направляет гуманитарную помощь страдающим от продолжающегося в Мьянме массового насилия против мусульман рохинджа.

Как передает Oxu.Az, гуманитарная помощь направляется посредством авиакомпании SilkWay в Бангладеш, где временно разместились мусульмане рохинджа.

В гуманитарную помощь входят товары повседневной необходимости и продовольствие.