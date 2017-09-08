Ипотечные кредиты в Unibank стали еще выгоднее

2017-09-08 19:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Теперь, Unibank дает возможность получить ипотечный кредит по более выгодным условиям. Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, желающие приобрести жилье смогут взять кредит в сумме до 100 тысяч манатов, заплатив при этом 20 процентов первоначального взноса от стоимости квартиры.

Ипотечные кредиты выдаются с годовой процентной ставкой 8 процентов. Unibank является одним из уполномоченных банков Ипотечного фонда. По сегодняшний день со стороны банка выдано свыше 40,506 миллиона манатов ипотечных кредитов. На данный момент, число клиентов, получивших ипотечный кредит в Unibank составляет 1100 человек.

Unibank активно участвует в продаже жилья, находящегося в распоряжении “MIDA” . Кроме этого, на днях между “MIDA” MMC и Unibank был подписан договор, подтверждающий их сотрудничество.

Следует отметить, что Unibank с 2006 года находится среди уполномоченных банков Азербайджанского ипотечного фонда. Ипотечные кредиты в Unibank выдаются в следующих филалах: 17-ый филиал (“Сахиль”), а в регионах: “Сумгаит” и "Кяпяз".

Отныне клиенты Unibank могут выплачивать свои ипотечные кредиты через свои мобильные телефоны, не приходя в банк. Для этого достаточно лишь загрузить приложение Unibank Mobile и войти в раздел “Государственные платежи”.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az , либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az ,https://twitter.com/unibank ).