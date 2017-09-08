Иерархи РФ и Закавказья призвали освободить мирных жителей в Карабахе

2017-09-08 19:48 | www.trend.az | 3

Духовные лидеры Армении, Азербайджана и России призвали освободить мирных жителей, содержащихся как военнопленные в Карабахе, а также не допускать актов вандализма по отношению к церквям и мечетям по обе стороны линии разграничения, заявил патриарх Кирилл по итогам переговоров с лидером мусульман Азербайджана Аллахшукюром Пашазаде и верховным католикосом всех армян Гарегином II, передает в пятницу РИА Новости.

"В результате определенных действий страдают люди, в том числе мирные люди, которые оказываются в плену у одной или другой стороны. И которые не участвовали ни в каких военных действиях, а сейчас содержатся как военнопленные. Мы призвали освободить мирных жителей. Не нужно распространять правила военных действий, правила, связанные с содержанием военнопленных, на людей, которые таковыми не являются", - заявил патриарх Кирилл от имени всех участников переговоров.

"В зоне конфликта и не только, по обе стороны разделения существуют храмы и мечети. Очень важно, чтобы они содержались должным образом, чтобы не было никаких актов вандализма. Чтобы никто не мог спекулировать на религиозных чувствах, разжигая тот конфликт, который нужно потушить", - добавил он.

В июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров взяты в заложники. Все трое просто хотели посетить родной очаг. В их отношении было возбуждено уголовное дело.

Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией