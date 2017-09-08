В центре Киева взорвался автомобиль – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-09-08 20:46 | www.oxu.az | 3

В результате взрыва автомобиля в центре Киева в районе Бессарабской площади погиб уроженец Чечни Тимур Махаури, принимавший участие в вооруженном конфликте в Донбассе.

Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на родственников погибшего.

«Здесь двоюродный брат пострадавшего. В машине был Тимур Махаури. Они были гражданами Грузии. Он был чеченец. Машина была на грузинских номерах», — сказал собеседник журналистов. Он добавил, что Махаури был бойцом добровольческого чеченского «батальона имени Шейха Мансура».

В пресс-службе Нацполиции Киева агентству УНН сообщили, что мужчина погиб на месте. Вместе с ним в автомобиле находилась женщина с ребенком. «Женщине оторвало ногу, ребенок в удовлетворительном состоянии. На месте работают спасатели, скорая, полиция, взрывотехники. Выясняем, что произошло», — сказал представитель правоохранительных органов.

20:27

Автомобиль взорвался в центре Киева недалеко от Бессарабской площади, один человек погиб, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Восьмого сентября в 18.21 (совпадает с мск) в Киеве возле Бессарабского рынка (улица Большая Васильковская, 5) произошел взрыв легкового автомобиля без последующего горения. Погиб один человек (водитель)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительным данным МВД страны, причиной взрыва автомобиля стало взрывное устройство. Погибший водитель был гражданином Грузии, заведено дело об убийстве.

В машине также находились женщина и ребенок, сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. Женщина госпитализирована, ребенок при взрыве не пострадал, уточнил он.

«Взрыв был очень сильным, мы находились в машине через несколько машин позади взорвавшегося автомобиля и на себе ощутили ударную волну… пострадавшую девушку увезли в больницу», — сообщила корреспондент телеканала 112.ua, оказавшаяся на месте происшествия.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Движение по улице перекрыто.

C.Б.

