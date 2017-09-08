В Баку осуществлены работы в рамках строительства канализационных коллекторов (ФОТО)

2017-09-08 19:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку осуществлены работы в рамках строительства канализационных коллекторов.

Как сообщили Trend в пятницу в ОАО "Азеравтойол", в рамках распоряжения Кабинета министров о проведении комплексных мероприятий по отводу поверхностных вод с территорий и автодорог, где существует угроза скопления дождевой воды, запланирована реализация 13 проектов по строительству канализационных коллекторов. В короткий срок реализация части этих проектов на шести территориях была завершена. Это территории озера Беюкшор, озера Ташагыл, Раманинского молочного совхоза, улицы Алияра Алиева, Юсифа Сафаров и Бинагадинского шоссе.

Всего из запланированных в рамках проектов 17,5 километра канализационных коллекторов на сегодняшний построено 13,5 километра.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)