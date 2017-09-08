Президент Ильхам Алиев поздравил глав КНДР и Таджикистана

2017-09-08 20:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Трудовой партии Кореи, председателю Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики, Верховному главнокомандующему Корейской народной армии Ким Чен Ыну.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана шлю вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня провозглашения Корейской Народно-Демократической Республики. В этот знаменательный день передаю вам свои наилучшие пожелания, желаю вашему дружественному народу мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

Также глава государства поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ с национальным праздником Республики Таджикистан – Днем независимости. Дружба между Азербайджаном и Таджикистаном имеет богатые традиции. Верю, что нынешний высокий уровень наших межгосударственных отношений, продолжающих эти традиции, всегда будет прочной основой для углубления нашего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

B этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Таджикистана – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.