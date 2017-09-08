Аллахшукюр Пашазаде пригласил Патриарха Кирилла посетить армянскую церковь в Баку

2017-09-08 20:47 | www.apa.az | 3

Во время трехсторонней встречи в Москве духовных лидеров России, Азербайджана и Армении Председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) Гаджи Аллахшукюр Пашазаде пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить армянскую церковь в Баку.

Как передает московский корреспондент АПА, А.Пашазаде сказал, что в августе 2019 года в Баку состоится собрание Межрелигиозного Совета стран СНГ. «Уважаемый патриарх, будучи в Баку может посетить армянскую церковь, ознакомиться с обстановкой», сказал А.Пашазаде.

Отметим, что ранее Гарегин II, выражая отношение к уничтожению и осквернению религиозных и культурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана, назвал состояние армянской церкви в Баку неудовлетворительным.

Вследствие чего Шейхульислам пригласил Патриарха в качестве третьей стороны совместно посетить армянскую церковь в Баку и воочию ознакомиться с ее сегодняшним состоянием.