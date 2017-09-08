Тело погибшего в ДТП в Ливане азербайджанского спортсмена отправлено в Нахчыван

2017-09-08 20:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Тело гражданина Азербайджана Хазара Алиева, погибшего в результате ДТП в Ливане, в пятницу отправлено в Азербайджан рейсом "Турецких авиалиний" Бейрут-Стамбул-Нахчыван.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в результате предпринятых посольством Азербайджана в Ливане в соответствии с Венской конвенцией о консульских отношениях шагов, переговоров с госструктурами, адвокатами и оказавшей первую помощь покойному больницей была обеспечена отправка его тела в Азербайджан.

Гроб с телом покойного сопровождает его мать Малахат Гасанова.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)