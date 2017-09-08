При взрыве автомобиля в Киеве погиб гражданин Грузии

2017-09-08 21:36 | www.apa.az | 6

В пятницу вечером в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в результате происшествия погиб один человек. Также в автомобиле находилась женщина, которая получила ранение, и ребенок – он не пострадал.

«Причиной взрыва автомобиля стало заложенное взрывное устройство», сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко. Он подтвердил информацию, что погибший – это "хорошо известный в криминальных кругах" гражданин Грузии Тимур Махаури.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.