Германия отказалась выплачивать дополнительные репарации Польше

2017-09-08 20:59 | www.oxu.az | 4

Германия не намерена выплачивать Польше дополнительные репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

«С точки зрения федерального правительства нет оснований и правовой эффективности в том, чтобы ставить под вопрос отказ от репараций в 1953 году», — отметил Зайберт.

Он подчеркнул, что Германия уже понесла ответственность за «немыслимые преступления», совершенные нацистами в годы войны. В частности, репарации Польша получала до 1953 года, когда Варшава сама решила отказаться от дальнейших выплат со стороны Берлина.

В конце августа министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Берлин обязан компенсировать Варшаве за ущерб, нанесенный во время войны, и преступления против польского народа. Позже премьер-министр Польши Беата Шидло подтвердила, что ее страна имеет право на репарацию со стороны Германии.

С.Б.

