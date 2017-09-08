В центре Киева взорвался автомобиль

2017-09-08 20:45 | www.trend.az | 4

Автомобиль взорвался в центре Киева недалеко от Бессарабской площади, один человек погиб, сообщает в пятницу Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Восьмого сентября в 18.21 по местному времени в Киеве возле Бессарабского рынка (улица Большая Васильковская, 5) произошел взрыв легкового автомобиля без последующего горения. Погиб один человек (водитель)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительным данным МВД страны, причиной взрыва автомобиля стало взрывное устройство. Погибший водитель был гражданином Грузии, заведено дело об убийстве.

В машине также находились женщина и ребенок, сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. Женщина госпитализирована, ребенок при взрыве не пострадал, уточнил он.

"Взрыв был очень сильным, мы находились в машине через несколько машин позади взорвавшегося автомобиля и на себе ощутили ударную волну… пострадавшую девушку увезли в больницу", - сообщила корреспондент телеканала 112.ua, оказавшаяся на месте происшествия.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Движение по улице перекрыто.