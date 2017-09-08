Объявилась героиня истории о неудачном походе в туалет на первом свидании

2017-09-08 22:34 | www.oxu.az | 4

Героиня вирусной истории о первом свидании, которое закончилось вызовом спасателей из-за неудачного похода в туалет, рассказала свою версию случившегося.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Independent.

Девушка обратила внимание на тред на Reddit, в котором пользователи обсуждали историю парня о первом Tinder-свидании. Его спутница отошла в туалет, обнаружила неработающий смыв и попыталась избавиться от фекалий, выкинув их в окно. Из-за необычной конструкции окна «улика» застряла между стеклами.

Тогда девушка не решилась рассказать об этой ситуации хозяину дома и придумала самостоятельно пролезть и избавиться от постыдных последствий похода в туалет. В результате она просто застряла, и парень был вынужден вызывать пожарных.

Героиня призналась, что ее спутник передал историю довольно точно и объяснила, что все это произошло из-за ее чрезмерной паники. «Думаю, это может случиться с каждым», — отметила она.

Также выяснилось, что нелепая ситуация не смогла помешать молодым людям пойти на второе свидание.

С.Б.

