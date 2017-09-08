Президент Турции прибыл в Казахстан

2017-09-08 21:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщают турецкие СМИ.

Самолет главы государства "TUR" приземлился в международном аэропорту Астаны в 17:00 по местному времени.

Президента встречали министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, первый заместитель акима Астаны Сергей Хорошун, посол Турции в Астане Невзат Уйанык, постоянный представитель Турции в ОИС Салих Шен и сотрудники посольства.

Главу турецкого государства в ходе визита сопровождают заместитель премьер-министра Хакан Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр науки, промышленности и технологий Фарук Озлю.

На церемонии встречи также принимали участие министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и министра по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль.