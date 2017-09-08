Сирийская армия перешла в наступление

2017-09-08 23:05 | www.oxu.az | 5

Подразделения сирийской армии при поддержке артиллерии перешли в наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в восточном направлении от Дейр-эз-Зор.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Продвижение передовых отрядов прикрывает реактивная и ствольная артиллерия. Целью операции является прорыв к окруженной с января 2017 года группировке правительственных сил на восточной окраине Дейр-эз-Зора.

С.Б.

