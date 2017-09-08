На Кубе эвакуировали 700 тыс. человек из-за надвигающегося урагана "Ирма"

2017-09-08 21:46 | www.trend.az | 4

Не менее 700 тысяч человек эвакуированы из восточных районов Кубы, которые может затронуть ураган "Ирма", передает Интерфакс.

По ее данным, людей размещают в домах родственников, 45 эвакуационных центрах, 39 специализированных убежищах.

В настоящее время в некоторых районах на востоке Кубы идут ливневые дожди, которые вызывают подтопления прибрежных районов. Они сопровождаются сильным ветром.

Накануне стратегическое командование восточного округа Революционных вооруженных сил Кубы сообщило об эвакуации более 51 тыс. иностранных туристов из районов, на которые может прийтись удар урагана "Ирма", сообщает в четверг.

Между тем, Канада, откуда на Кубу приезжает значительная часть туристов, с четверга приступила к оказанию помощи тем отпускникам, которые пожелали вернуться домой.

Ранее сообщалось, что тропическая буря, указывающая на приближение урагана "Ирма", обрушилась в четверг на провинции Гуантанамо, Ольгин и Лас-Тунас на востоке Кубы.

Главный штаб службы гражданской обороны Кубы ввел режим тревоги в восточных и центральных провинциях страны - Гуантанамо, Сантьяго-де-Куба, Гранма, Лас-Тунас, Камагуэй, Сьего-де-Авила и Вилья-Клара.

Чрезвычайные меры, предусмотренные режимом тревоги на Кубе, включают эвакуацию населения из наиболее опасных районов, полный запрет на движение автотранспорта и отключение электросетей из соображений безопасности.

В кубинских провинциях Санкти-Спиритус, Сьенфуэгос и Матансас, расположенных западнее, введен "уровень информирования" о стихии. Им предусмотрена подготовка убежищ, очистка улиц и складирование продовольственных запасов и топлива.