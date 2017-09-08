Меркель захотелось хороших отношений с Москвой

2017-09-08 23:40 | www.oxu.az | 3

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что хотела бы улучшения отношений с Россией, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Глава немецкого кабинета министров добавила, что антироссийские санкции могут быть сняты в случае достижения мира на Украине.

29 августа Меркель заявила, что антироссийские санкции будут отменены после устранения причин их введения. По мнению Меркель, для отмены ограничений, введенных против России, необходимо улучшение ситуации на юго-востоке Украины. Канцлер также уточнила, что подразумевает под этим выполнение минских соглашений.

С.Б.

