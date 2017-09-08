Жителям села Джоджуг Марджанлы будут розданы посевные участки

2017-09-08 22:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На втором этапе строительно-восстановительных работ в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района стремительно идет строительство 100 домов.

Об этом Trend в пятницу сказал глава Исполнительной власти Джабраильского района Кямал Гасанов.

По его словам, количество людей, желающих вернуться в село, довольно велико.

"Мы получаем множество как письменных, так и устных обращений от населения села. Первоначально в село переселены 50 семей. После того, как новые дома будут готовы, будет уточнен список еще 100 семей и будет обеспечено их возвращение", - сказал Гасанов.

Глава ИВ подчеркнул, что 15 сентября для школьников откроет свои двери новая школа, рассчитанная на 96 учеников.

Гасанов добавил, что в селе также строятся общинный центр, детский сад на 50 мест, медпункт, административное здание, здание почты и другие необходимые социальные и инфраструктурные объекты.

Глава ИВ сказал, что в Джоджуг Марджанлы также предпринимаются определенные меры в связи с посевными площадями, то есть по завершению мелиоративных работ посевные участки будут распределены между жителямя села.

Отметим, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 15 июня 2017 года, в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района начался очередной этап строительно-восстановительных работ и работ по благоустройству и созиданию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 июня 2017 года подписал распоряжение о мерах в связи с продолжением восстановительных работ в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района. На втором этапе строительно-восстановительных работ в Джоджуг Марджанлы планируется построить 100 домов, детсад на 50 мест, медпункт, отделение почты, а также другие социально-инфраструктурные объекты.

Отметим, что на первоначальном этапе на территории площадью 10 гектаров были проведены широкие строительно-восстановительные работы и работы по благоустройству и созиданию, построены 50 частных жилых домов общей площадью 3850 квадратных метров, общеобразовательная школа на 96 ученических мест, мечеть, электроподстанция, гидрометеорологическая станция, проведены газовые, электрические коммуникации, линия питьевой воды, проложена автомобильная дорога общей протяженностью 9 километров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)