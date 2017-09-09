Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 58 - ОБНОВЛЕНО

2017-09-09 00:24 | www.apa.az | 5

Жертвами землетрясения в Мексике стали 58 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте.

Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано минувшей ночью . Эпицентр располагался в 119 км к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 км.

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21:04

Число жертв землетрясения, произошедшего у берегов Мексики в ночь на пятницу по местному времени, возросло до 34 человек.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, ранее сообщалось о 32 погибших.

По уточненным данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал это землетрясение самым мощным в стране за последние 100 лет.