Четыре человека погибли при рушении вертолета в США

2017-09-09 00:28 | www.oxu.az | 3

Медицинский вертолет потерпел крушение вблизи города Бельведер, штат Южная Каролина (США), передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел примерно в 11:45 по местному времени.

Представитель полиции штата Кристофер Нокс заявил, что в результате крушения погибли все четыре человека, находившиеся на борту. Пока неизвестно, по какому маршруту следовало воздушное судно, а также что стало причиной его падения.

Расследование на месте проводят эксперты Федерального авиационного управления США.

C.Б.

