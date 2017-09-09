Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 58 (Обновлено)

2017-09-09 00:41 | www.trend.az | 4

00:40 (GMT+4) Жертвами землетрясения в Мексике стали 58 человек, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте, передает РИА Новости.

"На данный момент Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям сообщает о 58 погибших в землетрясении 7 сентября: 45 в Оахаке, 10 в Чиапас и 3 в Табаско", — написал Пуэнте в микроблоге Twitter.

21:25 (GMT+4) Число жертв землетрясения, произошедшего у берегов Мексики в ночь на пятницу по местному времени, возросло до 34 человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По данным местных властей, жертвами стихии в штате Оахака стали 25 человек, ранения получили по меньшей мере 250. Большинство погибших в этом штате - 17 человек - зарегистрировано в районе перешейка Теуантепек между Атлантическим и Тихим океаном. Также сообщается, что семь человек погибли в штате Чьяпас и еще двое - в штате Табаско.

Ранее сообщалось о 32 погибших.

По уточненным данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2. Эпицентр находился в 137 км к юго-западу от города Тонала. Очаг залегал на глубине 58 км.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал это землетрясение самым мощным в стране за последние 100 лет. Мексиканские власти закрыли школы в столице страны и в ряде штатов для проверки зданий на наличие повреждений.

21:25 (GMT+4)