Меркель закидали помидорами

2017-09-09 01:31 | www.oxu.az | 5

При въезде на предвыборное мероприятие в немецком городе Вольгаст автомобиль канцлера ФРГ Ангелы Меркель подвергся атаке. Неизвестные забросали ее машину помидорами, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Росбалт.

По данным СМИ, около 150 демонстрантов встретили машину Меркель свистом и неодобрительными криками. Тем не менее, канцлер выступила в Вольгасте. «За прошлые заслуги не выбирают. Но по уровню безработицы вы можете видеть, что мы кое-чего достигли», — заявила Меркель на предвыборном мероприятии и призвала голосовать на выборах в бундестаг за ее партию — христианско-демократический союз (ХДС).

Ранее сообщалось, что Меркель забросали помидорами в ходе предвыборной речи.

С.Б.

