Министр: ВС Армении должны быть выведены со всех оккупированных территорий

2017-09-09 02:27 | www.oxu.az | 4

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане председателем ПА ОБСЕ госпожой Кристин Муттонен.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МИД, на встрече был проведен обмен мнениями вокруг ведущегося на уровне сопредседателей переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Было отмечено, конфликт является основной угрозой миру и безопасности в регионе.

Министр Эльмар Мамедъяров сказал, что вклад и роль соответствующих международных организаций, в частности ПА ОБСЕ, в связи с урегулированием конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права оценивается высоко.

Отметив, что сопредседатели МГ ОБСЕ и все международное сообщество считает неприемлемым и непостоянным сложившийся статус-кво, министр сказал, что для достижения прогресса в урегулировании конфликта ВС Армении должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана.

Э. Мамедъяров подчеркнул, что попытки изменения признанных на международном уровне границ государств путем силы неприемлемы.

Кристин Муттонен с удовлетворением отметила активное участие делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ. Она также высоко оценила роль Азербайджане в пропаганде ценностей мультикультурализма.

C.Б.

