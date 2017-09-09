Число жертв урагана "Ирма" возросло до 22 человек

2017-09-09 02:39 | www.trend.az | 3

Число жертв урагана "Ирма", который обрушился на регион Карибского бассейна, достигло 22 человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По его данным, не менее 11 человек погибли на островах Сен-Мартен и Сен-Бартельми, еще по четыре человека - на американских и британских Виргинских островах. Также погибли по одному жителю Антигуа и Барбуды, Ангильи и Барбадоса. Отмечается, что число жертв может возрасти.

По данным американского Национального центра по наблюдению за ураганами, на данный момент максимальная скорость ветра "Ирмы" достигает около 70 м/с. По пятибалльной шкале Саффира - Симпсона это соответствует урагану четвертой категории.

Ураган находится примерно в 600 км от Майами и, по прогнозам, достигнет южного побережья штата Флорида в воскресенье утром. Губернатор Флориды Рик Скотт призвал население прибрежных районов к срочной эвакуации.