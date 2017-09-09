Трамп провел телефонные переговоры с лидерами арабских стран

2017-09-09 03:28 | www.apa.az | 6

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль-Саудом, наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Зейид Аль Нахайяном и эмиром Катара Тамом бен Хамадом Аль Тани.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент подчеркнул, что единство между США и арабскими партнерами необходимо для продвижения региональной стабильности и противостояния угрозе со стороны Ирана", — говорится в сообщении

Трамп также призвал каждого из своих собеседников к выполнению взятых на себя по итогам саммита и Эр-Рияде обязательств по борьбе с терроризмом, прекращению финансирования террористических группировок и борьбе с экстремистской идеологией.