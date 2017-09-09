Катар готов к переговорам

2017-09-09 03:04 | www.oxu.az | 4

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в пятницу вечером связался по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль-Саудом, предложив ему начать переговоры вокруг требований четырех арабских стран.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает саудовское агентство новостей SPA.

Подробности разговора будут обнародованы позже. Саудовский принц в свою очередь, согласно коммюнике, "приветствовал желание" главы Катара.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

С.Б.

