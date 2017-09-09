США вынесут проект резолюции по КНДР на голосование СБ ООН 11 сентября

2017-09-09 04:06 | www.apa.az | 4

Соединенные Штаты намерены вынести на голосование Совета Безопасности ООН 11 сентября проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, это подтвердила в пятницу постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли.

"Соединенные Штаты уведомили Совет Безопасности ООН, что собираются созвать встречу для проведения голосования по проекту резолюции, предусматривающему введение дополнительных санкций против Северной Кореи, в понедельник, 11 сентября", - говорится в письменном заявлении Хейли.

В конце августа КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.