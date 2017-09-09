Эмир Катара выразил желание начать переговоры по требованиям арабских стран

2017-09-09 03:10 | www.trend.az | 4

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в пятницу вечером связался по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль-Саудом, предложив ему начать переговоры вокруг требований четырех арабских стран, передает РИА Новости со ссылкой на официальное саудовское агентство новостей SPA.

"В ходе телефонного разговора Его высочество эмир Катара выразил желание сесть за стол переговоров и обсудить требования четырех арабских стран с соблюдением интересов всех сторон", — говорится в тексте заявления королевской канцелярии, опубликованном агентством SPA.

Саудовский принц в свою очередь, согласно коммюнике, "приветствовал желание" главы Катара.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.