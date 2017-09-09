МИД: Саудовская Аравия не пойдет на диалог с Катаром

2017-09-09 04:43 | www.apa.az | 7

Саудовская Аравия не пойдет на диалог с Катаром до тех пор, пока Доха публично не объявит свою позицию.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявило министерство иностранных дел королевства.

«Не будет никакого диалога или контактов с властями Катара до тех пор, пока Доха публично не объявит свою позицию», говорится в заявлении саудовского МИД.

Отмечается также, что проводимая Катаром политика "не способствует укреплению доверия, необходимого для начала диалога между сторонами". МИД королевства указал, что телефонный разговор между наследным принцем Саудовской Аравии и катарским лидером "состоялся по просьбе эмира Катара".