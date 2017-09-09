Тиллерсон посетит Британию для обсуждения ситуации вокруг КНДР и Ливии

2017-09-09 04:45 | www.trend.az | 6

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на будущей неделе посетит Великобританию для обсуждения ситуации вокруг КНДР и Ливии, передает РИА Новости со ссылкой на госдепартамент США.

Визит главы ведомства в Лондон состоится 13 – 14 сентября для участия во встречах по КНДР и Ливии. В повестке визита переговоры с "высокопоставленными представителями Великобритании, в том числе главой МИД Борисом Джонсом и советником по национальной безопасности Марком Севиллом".

"Госсекретарь Тиллерсон обсудит с партнерами широкий спектр вопросов, в том числе необходимость увеличения давления для противостояния угрозе глобальной безопасности со стороны ядерной и ракетной программ КНДР", — говорится сообщении ведомства.

Госсекретарь США также примет участие в министерской встрече по Ливии с представителем Генесека ООН по Ливии Гассаном Саламе.