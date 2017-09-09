Количество жертв землетрясения в Мексике возросло до 60 - ОБНОВЛЕНО-1

2017-09-09 05:38 | www.apa.az | 5

Cогласно последним данным, жертвами землетрясения в Мексике стали 60 человек.

Как передает АПА со ссылкой на Рейтер, на юг страны вылетел президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

Напомним, что прошлой ночью в Тихом океане недалеко от южного побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 8,2 балла.

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00:24

Жертвами землетрясения в Мексике стали 58 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте.

Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано минувшей ночью . Эпицентр располагался в 119 км к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 км.

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21:04

Число жертв землетрясения, произошедшего у берегов Мексики в ночь на пятницу по местному времени, возросло до 34 человек.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, ранее сообщалось о 32 погибших.

По уточненным данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал это землетрясение самым мощным в стране за последние 100 лет.