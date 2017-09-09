Konya'da düğünde havaya rastgele ateş açıldı: 5 yaralı

2017-09-09 06:08 | www.trend.az | 2
Konya'da düğünde av tüfekleriyle havaya rastgele açılması sonucu 5 kişi yaralandı.
Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Mustafa Yazıcıoğlu Sokak'taki düğünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce havaya av tüfekleriyle rastgele ateş açıldı.
Av tüfeklerinden çıkan saçmaların isabet ettiği Emine Dudu Uzundere (26), Mazez Uzdemir (31), Pınar Koçaker (31), Belkıs Sebze (37) ve Farikan Darak yaralandı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uzdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Havaya ateş açanların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA