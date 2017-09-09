Астрономы зафиксировали еще одну вспышку на Солнце

2017-09-09 06:24 | www.apa.az | 7

Астрономы зафиксировали еще одну мощную вспышку на Солнце.

Как передает АПА, об этом сообщается на сайте NASA.

Уточняется, что мощность вспышки — M8.1. Первые две мощнейшие вспышки произошли еще 6 сентября, при этом вторая из них оказалась самой мощной за последние 12 лет.

Это события в тот же день вызвали нарушения радиосвязи и приема сигналов GPS на дневной стороне Земли, продолжавшиеся около часа.

Солнечные вспышки - катастрофические явления на поверхности Солнца, вызванные пересоединением (перезамыканием) магнитных силовых линий, «вмороженных» в солнечную плазму.