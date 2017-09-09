Ураган "Ирма" усилился до максимальной пятой категории

2017-09-09 07:22 | www.trend.az | 4

Ураган "Ирма" усилился до максимальной пятой категории, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр предупреждения ураганов США.

По данным центра, предупредительная зона расширена до Флориды. Скорость ветра достигает 160 миль в час (257,5 км/ч).

"Ирму" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережья США на выходных.

На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 миллионов человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, более 20 уездов штата эвакуируются.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.