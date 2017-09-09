Азербайджан остается лидером по объему прямых инвестиций в экономику Грузии

2017-09-09 08:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2017 года Азербайджан инвестировал в экономику Грузии 224,2 миллиона долларов, что на 20,36 процента меньше показателя за январь-июнь 2016 года, следует из отчета Статистической службы Грузии.

В течение первого квартала 2017 года Азербайджан вложил в грузинскую экономику 97,3 миллиона долларов, а во втором квартале - 126,9 миллиона долларов.

По данным отчета, Азербайджан продолжает сохранять лидерство по объему прямых иностранных инвестиций в экономику этой страны. На долю Азербайджана пришлась треть всех инвестиций в Грузию.

На втором месте по этому показателю находится Турция (120,8 миллиона долларов), на третьем - Великобритания (111,6 миллиона долларов).

Всего за первое полугодие зарубежные страны инвестировали в экономику Грузии 751 миллион долларов, в том числе 271,7 миллиона долларов составили инвестиции в сферу транспорта и связи, 125,1 миллиона долларов - строительство, 95,4 миллиона долларов - недвижимость, 83,7 миллиона долларов - финансовый сектор.

(Автор: Азад Гасанли)

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