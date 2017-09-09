Захват преступника полицией Детройта попал на камеру - ВИДЕО

2017-09-09 09:21 | www.oxu.az | 5
В cети опубликовано видео с вертолета, на котором запечатлен захват преступника, осуществленный полицейскими американского города Детройт.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на кадрах видно, что преступник пытается скрыться от правоохранителей, перебежав скоростное шоссе.
В какой-то момент он едва не попадает под машину, однако умудряется запрыгнуть ей на крышу. Его окружают полицейские, а один из них сходу запрыгивает на автомобиль и сбивает преступника на асфальт.
Далее злоумышленник оказывается в руках стражей порядка.