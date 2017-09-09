Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Мексики

2017-09-09 09:47 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил письмо с соболезнованиями президенту Соединенных Штатов Мексики Энрике Пенья Нето в связи с разрушительным землетрясением в Мексике, повлекшим человеческие жертвы.

Как передает Oxu.Az, в письме говорится:

«Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в вашей стране сильного землетрясения.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Мексики, желаю скорейшего исцеления раненым и пострадавшим».

Э.А.

