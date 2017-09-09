КНДР празднует годовщину, мир ожидает новые ракетные испытания Пхеньяна

2017-09-09 09:47 | www.trend.az | 5

День основания КНДР празднуют в субботу северокорейские жители, пока международное сообщество гадает, будет ли по этому случаю новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести компактную термоядерную боеголовку, передает РИА Новости.

Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается как государственный праздник на севере Корейского полуострова. Военные США, Южной Кореи и Японии не исключили, что именно по этому случаю северокорейское руководство пойдет на дальнейшие "провокации".